İtfaiyenin erken müdahalesi alevlerin binayı sarmasını önledi

Sivas'ta bir kebapçının bacasında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi alevlerin tüm binayı sarmadan kontrol altına alınmasını sağladı

SİVAS - Sivas'ta bir kebapçının bacasında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi alevlerin tüm binayı sarmadan kontrol altına alınmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, yangın 10: 00 sıralarında Hayri Sığırcı caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kebapçının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bacanın alev alarak yanmasına neden oldu. Bacayı saran alevler kısa sürede çatıya kadar ulaştı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği alevler, binayı sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredeki meraklı vatandaşların ise yangın anını meraklı gözler ile izlemesi dikkat çekti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, iş yerinde yaklaşık yarım saat soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binanın çatı kısmı ve duvar kısmının bir bölümü hasar gördü. Yangında baca kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.