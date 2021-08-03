İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı
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İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı

İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de yakınlarına 'Ben hastayım, benden haber almazsanız polise haber verin' dedikten sonra kendisinden haber alınmayan emekli öğretmen için ekipler seferber oldu.

Denizli'de yakınlarına 'Ben hastayım, benden haber almazsanız polise haber verin' dedikten sonra kendisinden haber alınmayan emekli öğretmen için ekipler seferber oldu. İtfaiye merdiveniyle balkondan girildiği evinde bulanamayan öğretmenin, sonrasında hastanede olduğu ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki emekli öğretmen Safiye K., hasta olduktan sonra evden çıkmamaya başladı. Bir süre sonra rahatsızlığı artan Safiye K., yakınlarını arayarak "Ben hastayım, benden haber almazsanız polise haber verin" dedi. Ardından geçen 1 hafta sonra yakınları emekli öğretmene ne yaptıysa ulaşamadı. Yakınları ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipler apartmanın 3. katındaki eve çıkarak kapıya vurmaya başladı. Telefonu çalmasına rağmen kendisine ulaşılamayan öğretmen, kapıyı açmamasıyla birlikte itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler merdivenle evin balkonuna çıktı. Ardından burada kapıyı açarak içeri giren ekipler öğretmenin evde olmadığını anladı.

Hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

Korkuyla bekleyen komşuları, öğretmenin içeride olmadığını öğrendikten sonra rahat bir nefes alırken, ekipler Safiye K. için arama çalışması başlattı. Kayıtlara bakılan emekli öğretmenin kısa süre sonra hastanede olduğu ortaya çıkınca, ekipler çalışmalarına son verdi. - DENİZLİ

İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı
İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı
İtfaiyenin balkondan girip evde aradığı emekli öğretmen hastanede çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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