İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim
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İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim

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İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim

Kahramanmaraş'ta su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi tatbikat ve eğitimden geçti.

Kahramanmaraş'ta su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi tatbikat ve eğitimden geçti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde birinci etap eğitimi ile tekamül eğitimleri ve tatbikat sürecinden geçti. Toplamda 13 kişilik ekipte, 10 personel "üç yıldız bröve" sürecini önceki yıllarda tamamlamışken, 5 personelin katıldığı son eğitimde 2 personel tekamül eğitimi aldı, 3 personel ise birinci etap eğitimleri sonucu "bir yıldız" brövelerini alarak dalgıç ekibine katıldı.

Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, 2008 yılından bu yana; şehir genelinde sayısı 55'e yaklaşan baraj ve göletin yanı sıra, sulama kanalları, kuyular ve çeşitli ortamlarda meydana gelen boğulma vakalarında görev aldı. - KAHRAMANMARAŞ

İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim
İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim
İtfaiyenin balıkadamlarına sıkı eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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