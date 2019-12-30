İtfaiyenin 2019 mesaisi yoğun geçti

30.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:23

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılı çalışma programı yoğun geçti. Ev, iş yeri, araç, baca, orman ve ot yangını, trafik kazası, intihar girişimi, evde ve asansörde mahsur kalan vatandaşlar, hayvan kurtarma, suda boğulma ve eğitim programları gibi birçok alanda çalışma yapan ekipler yoğun mesai yaptı.



Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında yoğun mesai yaptı. İtfaiye erleri, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 240 ev, iş yeri, araç, baca, orman ve ot gibi yangın Olaylarına müdahale etti. Sıkışmalı trafik kazalarında da görev alan ekipler, 20 sıkışmalı trafik kazasına müdahale etti. İtfaiye erleri tarafından ayrıca 4 adet intihar girişimine müdahale, 7 adet Asansörde mahsur kalma olayına müdahale, 48 mahsur kalmış ya da sıkışmış hayvan kurtarma çalışması, 25 evde mahsur kalan vatandaş kurtarma çalışması yapıldı. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda İnkumu tatil beldesinde titizlikle çalışma yürüttü. 465 suda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran cankurtaranlar, yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan tamamladı. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından anaokulu, ilk ve ortaöğretim okulları ile kamu kurumlarına, yangına sebebiyet verecek hareketlerin önlenmesi, yangın anında yapılması gerekenler ve yangınla ilgili bilinmesi gereken çeşitli konularda eğitimler verildi. Bu kapsamda 3 kamu kurumuna, 3 ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerine ve 7 Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi. Ayrıca, İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret eden anaokulu öğrencilerine erken yaşta bilinçlendirme amaçlı itfaiye erlerinin araç gereç ve giyim kuşam tanıtımı yapılarak detaylı bilgilendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli müdürümüz başta olmak üzere itfaiye erlerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Yıl boyunca herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, zamanında olaylara müdahale ile başarılı işler yaptılar. Yangına müdahale, trafik kazalarına müdahale, kurtarma operasyonları ve bilgilendirme eğitimleri gibi birçok dalda faaliyet gösteren Müdürlük personelimize işlerinde kolaylıklar diler, yeni yılda da aynı özveri ve başarı ile çalışmalarını rica ederim" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA