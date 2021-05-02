Son dakika haber | İtfaiyeden yüzük operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre İtfaiyeden yüzük operasyonu Sivas'ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı Sivas'ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.