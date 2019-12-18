: İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu"- DENİZLİ

18.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:49

İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu" Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Rukiye U. (40), parmağındaki yüzük çıkmayınca, 112 Acil Servis ekiplerine başvurdu. Kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Kayalık Şubesine yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, şubeye gelen Rukiye U'nun sağ el yüzük parmağına sıkışan ve parmağını şişiren yüzüğü özel aletler kullanarak kesip çıkardı.

Rukiye U, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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