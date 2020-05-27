İtfaiyeden yılan operasyonu
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İtfaiyeden yılan operasyonu

İtfaiyeden yılan operasyonu İtfaiye ekipleri parkta karşılaştıkları yılanı bugün dışarı çıkan çocuklara zarar vermesin diye operasyonla yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldılar.

İtfaiyeden yılan operasyonu
27.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:07

İtfaiyeden yılan operasyonu

ERZİNCAN - İtfaiye ekipleri parkta karşılaştıkları yılanı bugün dışarı çıkan çocuklara zarar vermesin diye operasyonla yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldılar.

Erzincan'da saat 12.51'de yangın ihbar hattı 110'a gelen ihbarda merkez Demirkent mevki Arı park olarak bilinen yerde yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye müdürlüğü kurtarma ekibi hemen olay yerine hareket etti. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, Arılı parkta bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile kısa süre içerisinde yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı.

Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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