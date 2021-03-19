İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi
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İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

19.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:06
İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

Erzincan'da itfaiye ekiplerince AFAD ve Kızılay personeline yangın güvenliği eğitimi verildi.

Erzincan'da itfaiye ekiplerince AFAD ve Kızılay personeline yangın güvenliği eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim amirliği faaliyetlerini sürdürüyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde eğitimlerini gerçekleştiren ekipler AFAD Lojistik Depo'da görevli personellere ve Türk Kızılayı Derneği Erzincan Kan Bağışı Merkezi personellerine yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında teorik yangın eğitimi verdi.

Verilen eğitimlerin ardından İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası eğitim alanında uygulamalı olarak B sınıfı (sıvı) yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. - ERZİNCAN

İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi
İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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