İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Güncel

İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusunda mahsur kalan porsuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusunda mahsur kalan porsuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akçaabat ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde bir barakanın içinde bulunan boş su kuyusunda porsuğu gören vatandaş kendi imkanları ile porsuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi olay yerine hareket etti. Ekip kuyuda mahsur kalan porsuğu kurtarıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu
İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu
İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu
İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Ezgi Mola Hazal Kaya Enis Arıkan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 22:06:22. #1.14#

title