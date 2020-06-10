İtfaiyeden parmak operasyonu Kırklareli'de bir vatandaş sıkılan yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kırklareli'de bir vatandaş sıkılan yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kırklareli'de bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Söz konusu vatandaşın bulunduğu yere kısa sürede giden itfaiye ekipleri parmağa sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin özenle yaptığı parmak operasyonunda sıkışan yüzüğü kısa sürede çıkarıldı.

Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA