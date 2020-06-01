İtfaiyeden kuzu kurtarma operasyonu İtfaiyeden kuzu kurtarma operasyonu Konya'da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.

İtfaiyeden kuzu kurtarma operasyonu

KONYA - Konya'da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazıbelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuzunun kuyuya düştüğü ihbarını alan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ağzı tahta bir kapakla kapatılan ve yakınında çocuk parkı da olan 16 metre derinliğindeki kuyuya gerekli tedbirleri alarak bir itfaiye eri indirildi. Kuyuda olabilecek gazdan etkilenmemesi için maske ile aşağı inen itfaiye eri, kuzuyu gerekli tedbirlerini alarak kendisine bağladıktan sonra halatla yukarı çekildi. Furkan Dinç'e ait kuzu sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA