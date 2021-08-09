İtfaiyeden kurumlara eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtfaiyeden kurumlara eğitim

İtfaiyeden kurumlara eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İtfaiye Amirliği tarafından Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İtfaiye Amirliği tarafından Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personellerine teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verildi. Eğitime Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Emine Turan ile Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli katıldı. Eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Köylerimizde vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımızı tamamladık. Gönüllü itfaiyecilik kurslarımızı başladık. Şimdi de talepte bulunan kurumlara yönelik eğitimler programları düzenliyoruz. Eğitimlerde yangın önleyici tedbirler nasıl alındığı, yangın ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz.

Gayemiz, kurum, kuruluşların ve vatandaşlarımızın alacağı tedbirlerle can ve mal kaybını asgariye indirmek, hasarları azaltmak, ev, araç, orman ve anız yangınları hakkında bilgiler vermek ve asılsız ihbarları önlemektir" diye konuştu. - YALOVA

İtfaiyeden kurumlara eğitim
İtfaiyeden kurumlara eğitim
İtfaiyeden kurumlara eğitim
İtfaiyeden kurumlara eğitim
İtfaiyeden kurumlara eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Eda Erdem Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtfaiyeden kurumlara eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:32:29. #1.16#

title