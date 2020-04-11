İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği - İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumru vinç yardımıyla kurtarıldı Antalya'da itfaiye ekipleri cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu.

- İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği

cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumru vinç yardımıyla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da itfaiye ekipleri cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu. Kanadından yaralı kumru vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 169 Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü kat balkonunda panjur ile cam bölme arasına sıkışan bir kumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın balkonun uzak ve ara bir noktada olması nedeniyle vinçli itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Daha sonra kuşu kurtarmak için Hürriyet İstasyonundan büyük vinçten yardım istendi. Vinç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri sıkışan kumruyu kurtardı. Kanadından yaralana kumru tedavisi için Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Kaynak: İHA