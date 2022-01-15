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İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yavru kediyi kurardı.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 298 Sokak'ta bulunan bir ağacın tepesinde yavru bir kedinin olduğunu ve inemediğini gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan itfaiye eri, ağacın dalları arasındaki kediyi kurtararak yere indirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

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