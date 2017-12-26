İtfaiyeden Kedi Kurtarma Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Doğubayazıt A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bahçesindeki telefon hattı geçen direğe çıkan bir kedinin inemediğini gören cezaevi personeli, itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen Doğubayazıt İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti.





İtfaiye aracının merdiveniyle 6 metre uzunluğundaki direğe çıkan bir itfaiye eri, kediyi tırmandığı direkten alarak kurtardı.



Kediye, çevredekiler ve itfaiye personeli sevgi gösterisinde bulundu.