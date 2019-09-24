İtfaiyeden karga operasyonu
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir evin çatısında sıkışan karga itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir evin çatısında sıkışan karga itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Gökçeada'da bir evin çatısına ayağı sıkışan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Daha sonra belediye veterinerine teslim edilen karganın bakımı yapıldı. Müşahede altında tutulan karga, iyileştikten sonra salınacak. - ÇANAKKALE