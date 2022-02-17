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İTFAİYEDEN KARGA KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZİNCAN'da itfaiye ekipleri ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan kargayı kurtardı.

ORDU (DHA) - ERZİNCAN'da itfaiye ekipleri ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan kargayı kurtardı.

Merkez Ordu Caddesi'nde çınar ağacının tepesinde bir karganın sesini duyan vatandaşlar, Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen görevliler itfaiye merdiveniyle karganın bulunduğu ağacın en üst noktasındaki dala ulaştı. Görevli, ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta takılı kalan kargayı kurtardı. Kargayı merdivenle indiren görevli, kontrol ettikten sonra doğaya bıraktı. İtfaiye ekiplerinin karga kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, olaya kısa zamanda müdahale edip kargayı kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.

İTFAİYEDEN KARGA KURTARMA OPERASYONU

İTFAİYEDEN KARGA KURTARMA OPERASYONU

İTFAİYEDEN KARGA KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Erzincan Belediyesi, İtfaiye, Karga, Ordu, Güncel, Haberler

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