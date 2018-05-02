İtfaiyeden Karga Kurtarma Operasyonu
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İtfaiyeden Karga Kurtarma Operasyonu

Malatya'da, serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan karganın yardımına itfaiye yetişti.

İtfaiyeden Karga Kurtarma Operasyonu

Malatya'da, serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan karganın yardımına itfaiye yetişti.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde kerpiç evin duvarındaki serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan kargayı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Tek katlı evin duvarına merdivenle çıkan ekipler, yuvanın etrafını açarak kurtardığı kargayı doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar, kargayı kurtaran itfaiye erini alkışlayarak, teşekkür etti.

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