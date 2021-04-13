İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu Şanlıurfa'da bir iş merkezinin 2'nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.

İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir iş merkezinin 2'nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bir iş merkezinin 2'nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımı ile güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, güvercinin kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak tebrik etti. Yaralı güvercin, tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI