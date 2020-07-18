İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki Gözde Apartmanı'nın giriş katında oturanlar banyonun bulunduğu bölümdeki havalandırma boşluğundan çıkmak için çırpınan güvercinin kanat seslerini duyunca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye, havalandırma boşluğunun tel örgüsünü keserek kuşun bulunduğu bölüme ulaştı.

Uzatılan aletlerle alınamayan güvercin sonunda ucunda ağ bulunan bir sopayla kurtarıldı. Hiçbir yarası olmadığı belirlenen güvercin bina önünde itfaiye eri tarafından havaya fırlatılınca kısa sürede kanat çırparak uzaklaştı.

Ev sahibi Selçuk Vural, "Gelen sesler üzerine kendi çabamızla çıkarmayı denedik kurtaramayacağımızı anladık. Gelen arkadaşlar hemen geldi, sağ salim kurtarırlar" dedi.

Kaynak: DHA