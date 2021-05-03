İtfaiyeden evde kalanları uyarı: "Mutfağa dikkat edin"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde muhtemel ev kazalarının yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde muhtemel ev kazalarının yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgını dolayısıyla tüm yurtta uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma süreci devam ediyor. Vatandaşların bu süre zarfında evlerinde geçirdikleri zaman aralığı da artıyor. Yaşanması muhtemel ev kazalarının artabileceği bu dönemde alınacak basit önlemler ise hayati önem taşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da tam kapanma süresi başta olmak üzere evlerde alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel birçok kazanın önlenebileceği vurgulandı.

Mutfağa dikkat

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan uyarılarda tedbirlerin en çok uygulanacağı alanlar arasında mutfak ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda mutfakta ocağa yakın noktalarda, kolayca tutuşabilecek kumaş ve benzeri ürünler bulundurmamak gerekiyor. Çocukların fırın, ocak gibi aletlerin düğmesiyle oynamaması için koruyucu aparatlar kullanılması önem arz ediyor. Bıçak gibi kesici aletlerden kaynaklanacak kazaların engellenmesi için ortamın sağlıklı aydınlatılması, pişirme esnasında kullandığınız tavanın kulpunun içe dönük olması, gıda ürünleri ile temizlik malzemelerinin yan yana bırakılmaması ve aspiratör filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi de önemli tedbirler arasında yer alıyor.

"Evin her köşesinde önlem alınmalı"

Mutfak dışında evin birçok bölümünde de ev kazalarına karşı alınması gereken tedbirlerin olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şu uyarılarda bulundu:

"Evlerde ki ıslak zeminlerden kaynaklanabilecek kayma, düşme, elektrik çarpması gibi kazaların engellenmesi için zeminin kuru tutulmasına özen gösterilmeli, altı kaymaz madde ile kaplı kilimler tercih edilmelidir. Olası kaza ihtimaline karşı banyo kapısını kilitlememeye özen gösterilmelidir. LPG ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı doğru havalandırma yapıldığından emin olunmalı ve evde erken uyarı cihazı kullanılmalıdır. Şampuan, deterjan ve temizlik ürünü gibi kimyasal ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurmalıdır. Küçük çocukların yaşayabileceği kazaları engellemek için sandalye, masa ve sehpa benzeri mobilyaları cam kenarı önünde bulundurmalıdır. Çocuk odalarında devrilme ihtimali olan lambader, abajur gibi aydınlatıcılar kullanmalıdır. Isınmak için elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız otomatik olarak kapanan ürünleri tercih etmeniz, yangın ihtimalini önemli ölçüde engelleyecektir. Duvarların ve mobilyaların keskin sert kenar ve köşeleri için yaralanmaları önleyen köşe ve kenar koruyucuları kullanılmalıdır. Oda kapısı kapandığında yaşanacak olası parmak sıkışmalarını önleyen kapı tutucularından veya parmak koruyucularından yararlanılabilir. Devrilme riski olan raflı dolapların ve çekmeceli şifonyerlerin üzerinde, çocukların üstlerine düşebilecek eşyalar bırakılmamalı, mümkünse bu tip mobilyalar duvara sabitlenmelidir. Aksesuar olarak kullanılan ve çocukların yutulabilecekleri küçük objeleri ve kolayca kırılabilecek cam eşyalar, ulaşılması zor noktalarda bulundurulmalıdır. Pencere ve kapı kilitleri kullanmanız, çocuğunuzu olası büyük tehlikelerden koruyacaktır. Makas ve bıçak benzeri kesici aletleri ve ilaçları, çocukların kolayca ulaşamayacağı yerlerde veya çocuk güvenlik kilitli dolaplarda muhafaza edilmelidir." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı