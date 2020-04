İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1 İstanbul itfaiyesi 'evde kal' çağrısı nedeniyle milyonlarca kişinin evde bulunduğu bugünlerde yangın tehlikesine dikkat çekerken"gelişi güzel park" uyarısında bulundu.

DHA ekibi, itfaiyenin hatalı park nedeniyle yaşadığı sıkıntıları görüntüledi.

Dar sokaklara hatalı park nedeniyle ilerlemeyen ekipler havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Ali AKSOYER - Uğur CAN - Mertcan ÖZTÜRK -/İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığı bugünlerde, İstanbul'un dar sokaklarında her zamankinden daha fazla araç park halinde. Saniyeler ile yarışan İstanbul itfaiyesi ise gelişi güzel parklar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Olay yerine ulaşma süresi ortalama 3 dakika olan İstanbul itfaiyesi, bilinçsiz park edilmiş araçlar yüzünden alternatif yollar ararken vakit kaybediyor.

İTFAİYEDEN UYARI

Megakent İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de park yeri bulmak. Otoparkı olmayanlar araçların sokaklara, caddelere bırakıyor. Ancak gelişi güzel parklar en çok itfaiyeye zor anlar yaşatıyor. Evde kal çağrısının ardından milyonlarca insanın evde bulunduğu bugünlerde yangın tehlikesine de dikkat çekiliyor. İstanbul İtfaiyesi resmi twitter hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarıda, "Covid-19 salgınından korunmak için evlerde olduğumuz bu dönemde; yangına karşı güvenliğiniz için araçlarınızı itfaiye araçları ve ambulansların geçişini engellemeyecek şekilde park ederek bizlere yardımcı olabilirsiniz" denildi.

"BİZİM İÇİN 5 SANİYE BİLE ÇOK ÖNEMLİ"

DHA ekibi, İstanbul itfaiyesinin olaya giderken yaşadığı zorlukları görüntüledi. Fatih'te itfaiye ekipleri bir çok yola hatalı parklar nedeniyle giremeyince alternatif yollara yöneldi.

15 yıldır Fatih İtfaiye Grup Amirliği'nde itfaiye eri olarak görev yapan Yalçın Baştürk, "İstanbul İtfaiyesi gündüz 3 dakika içinde merkezden çıkıp olay yerine ulaşmak zorunda. Yani böyle bir kriterimiz var bizim. Ama bu sokaklarda araçlarımız takıldığı zaman bu yaklaşık 6 dakikayı buluyor. Yani bize 3-4 dakika kaybettiriyor. Olay sonunda baktığımızda 7-8 dakikaya kadar uzuyor maalesef. İkametgah yangınlarında, evde mahsur kalma olaylarında balkonlarda, camlarda vatandaşlarımız oluyor biliyorsunuz. Saniyeler ile yarışıyoruz. Bizim için 5 saniye bile çok önemli. Dumanda kalmış bir vatandaşımızı 3 dakika geç almak bizim için çok acı. Hayati bir mesele" dedi.

"ARAÇLARINIZI EMPATİ YAPARAK PARK EDİN"

Baştürk, "Koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımız evde şu an. Sokaklarımız ve caddelerimizde her zamankinden daha çok araç parkı yoğunluğu var. Biz her zaman şöyle diyoruz, empati yapmalarını istiyoruz. "Eğer benim evimde bir şey olursa, itfaiye aracı buradan geçebilir mi?" diye düşünüp araçlarını öyle park etmelerini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKES EVDE, EN ÇOK ELEKTRİK YANGINI YAŞANIYOR"

Çoğu vatandaşın evde olduğu bugünlerde en fazla aldıkları ihbarın elektrik yangınları olduğunu dile getiren Baştürk, "Şu an elektrik yangınları daha fazla oluyor. Herkes evde olduğu için elektrik yüklenmeleri daha fazla oluyor. Bir de araba parkları. Dar sokaklardan, arabaların park ettiği sokaklardan araçlarımız geçemiyor. İstanbul itfaiyesi 2007 yılında bu yüzden dar alan itfaiye aracı bile aldı. Yengeç şeklinde, yan giderek dar sokaklara giren araçlarımız da oldu ama maalesef bu konuyu çok çözümleyemedik" ifadelerini kullandı.

"BAZEN ARACI HEP BERABER KALDIRARAK KENARA KOYDUĞUMUZ BİLE OLUYOR"

Hatalı park eden araçlar nedeniyle yollarına devam edemediklerinde nasıl çözüm yollarına başvurduklarını ise Baştürk, "Genellikle araç plakalarını anons ederek, vatandaşları ikametinden aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bazı olaylarda inanmazsınız aracı attığımız bile, yani tutup kaldırıp kenara koyduğumuz bile oluyor. Olumlu tepkiler aldığımız oluyor ama vatandaş bazen olumsuz da tepki gösteriyor. 'Ne siren çalıyorsunuz? Geliyoruz işte buradayız. Ne aceleniz var?' diyenler de oluyor" diye anlattı.

İLGİNÇ İHBARLAR DA GELİYOR

Bu dönemde de ilginç ihbarlar aldıklarını söyleyen Baştürk, "İlginç ihbarlar adlığımız oluyor evet. Bu arada bahçede oynayan çocuklar 'Ağaçta kedimiz kaldı, kedimiz sıkıştı' diye arıyorlar. Şu anda böyle yoğun ihbarlar alıyoruz evet" dedi.

Yalçın Baştürk, "Biz eğitimlerde bu konunun üzerinde gerçekten çok duruyoruz. Özellikle Suriçi, Fatih bölgesinde dar sokaklarımız çok sıkıntılı. Araçlarımız malum büyük, çok malzeme var. Su tanklarımız da malum yangına giderken. Bayağı sıkıntı çekiyoruz. O yüzden sokak girişlerine araba bırakmayalım, kaldırımlara araba bırakmayalım. O yüzden bir empati yapıp, benim evimde herhangi bir itfaiye olayı olursa, bu sokağa girebilir mi diye düşünerek plan yapıp araçlarımızı bu şekilde bırakalım. Bu yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum herkese, şu an evlerimiz yoğun, herkes evinde. Araçlarımızı uygun şekilde bırakalım, itfaiye aracının dönemeyeceği yerlere bırakmayalım. İtfaiye gerçekten saniyelerle yarışıyor. Bir itfaiyenin meşgul olması demek, diğer bir yardıma muhtaç olan vatandaşımıza engel olmak demek. O yüzden bu konuda hassasiyet istiyoruz" dedi.

EN HIZLI ROTAYI 'MINTIKACI' TARİF EDİYOR

Olay yerine en hızlı rotadan gidilmesi için yol tarifi yapan İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Fatih grubundan Mehmet Emin Güven ise, "Olay esnasında, olay yerine en hızlı şekilde gidilmesi için yolu tarif eden, 'Mıntıkacı' dediğimiz kişiyim ben. Fatih bölgesinde olduğumuz için dar, girilmez ve hatalı parkların olduğu sokaklarımız çok olduğu için. Genellikle en kısa, en kolay yolu seçmeyi tercih ediyoruz. Bunları tercih ederken tabii aksilikler oluyor. Yanlış araç parkının yanında dar sokaklar en büyük engelimiz ve kapalı, dubalı sokaklar da öyle. Araçları park ederken mümkünse tek sıra halinde olmalı. ve yol ağızları ile çöp konteynırlarının yanlarına araç parkının olmaması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ ZOR"

İstanbul'un kalabalık ve dar sokaklarında İtfaiye şoförlüğü yapmanın zorluklarını anlatan Rıdvan Pürçek ise, "Biz olay yerine aldığımız ihbarla beraber acilen çıkıyoruz ama hatalı park eden araçlar yüzünden olay yerine yetişemiyoruz. Bizi bekleyen bir can da olabilir. Otomatikman geç kalmış oluyoruz. Ama biz geç kalmıyoruz, biz zamanında aldığımız ihbarla beraber çıkıyoruz. Biz trafik kurallarına uyuyoruz, kırmızı ışıkta duruyoruz. Olay yerine giderken bu devre dışı kalıyor ama onda da sağ olsun araçlar önümüze kırıyor, aramızdaki mesafeleri onlar dolduruyor. Bu da otomatikman bizi yavaşlatıyor. Biraz daha duyarlı olursak her şey daha güzel olacak. Biraz eğitim eksikliğimiz var bu konuda. İtfaiyeyi gören değişik bir şey görmüş gibi oluyor. Yani işimiz zor açıkçası" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA