İtfaiyeden Eşek Kurtarma Operasyonu

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çukurda mahsur kalan eşeği kurtardı.



Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesi Ambar Mahallesi'nde 2 metre derinliğindeki çukurda düşen ve mahsur kalan eşeği fark eden vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakikalık bir çalışma ile çukurdan çıkardıkları eşeği sahibine teslim etti. - MARDİN