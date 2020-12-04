İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi

İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi

ZONGULDAK - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Alaplı İtfaiye müdürlüğü tarafından engelli bireylerin videolarının yer aldığı bir video hazırlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Belediye itfaiye müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle farkındalık oluşturabilmek amacıyla özel bir video hazırlandı.

Bu kapsamda İtfaiye eri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düşüncelerini ve hislerini belirten bir video yayınlayan İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve Ekibi yayınladıkları videoda 'Engel Olmayın Yeter' mesajını verdi.

Videoda engelli bireyler, hiçbir zaman pes edilmemesi gerektiği, her zaman mücadeleye devam edilmesi gerektiği gibi mesajlar veren İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve İtfaiye erleri Video paylaşımında 'Engel Olmayın Yeter ( 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ) Bir Dakikalığına Kendinizi Onların Yerine Koyun' mesajını verdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL