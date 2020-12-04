İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi

04.12.2020 03:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 03:47
İtfaiyeden

İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Alaplı İtfaiye müdürlüğü tarafından engelli bireylerin videolarının yer aldığı bir video hazırlandı.

İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi

ZONGULDAK - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Alaplı İtfaiye müdürlüğü tarafından engelli bireylerin videolarının yer aldığı bir video hazırlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Belediye itfaiye müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle farkındalık oluşturabilmek amacıyla özel bir video hazırlandı.

Bu kapsamda İtfaiye eri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düşüncelerini ve hislerini belirten bir video yayınlayan İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve Ekibi yayınladıkları videoda 'Engel Olmayın Yeter' mesajını verdi.

Videoda engelli bireyler, hiçbir zaman pes edilmemesi gerektiği, her zaman mücadeleye devam edilmesi gerektiği gibi mesajlar veren İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve İtfaiye erleri Video paylaşımında 'Engel Olmayın Yeter ( 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ) Bir Dakikalığına Kendinizi Onların Yerine Koyun' mesajını verdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL

İlgili Haberler

Tokat'ta öğretmen çiftten engelliler için farkındalık klibi
Tokat'ta öğretmen çiftten engelliler için farkındalık klibi
Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi
Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi
Öğrenciler ve öğretmenlerden 24 Kasım klibi
Öğrenciler ve öğretmenlerden 24 Kasım klibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ivana Sert İrem Derici Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Okan Buruk Caner Erkin Nacer Chadli Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 03:51:51. #1.14#
title