Son dakika haberleri... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu Erzincan'da müstakil evin çatısına çıkıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan'da müstakil evin çatısına çıkıp mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 465 sokakta çatıda mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini kullanarak çatıya çıktı. Çatıdaki kediyi zarar vermeden yakalayan itfaiye eri aşağı indirdi.

Kurtarılan kedi doğaya salındı.

Son dakika haberleri... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri... İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri

Erzincan, İtfaiye, Polis, kedi, 3. Sayfa, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title