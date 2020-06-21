İtfaiyeden Babalar Günü paylaşımı
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İtfaiyeden Babalar Günü paylaşımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Babalar Günü'nü kutladı.

21.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:21

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Babalar Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, görev başındaki itfaiye erlerinin Babalar Günü mesajlarına yer verildi.

Video, "Tüm babalar kahramandır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" mesajıyla paylaşıldı.

İtfaiyeden Babalar Günü paylaşımı

Kaynak: AA

Manşet

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