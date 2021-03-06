İtfaiyeden anasınıfı öğrencilerine yangın eğitimi
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İtfaiyeden anasınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

06.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:57
İtfaiyeden anasınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından anasınıfı öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından anasınıfı öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim programlarını sürdüren Gelibolu İtfaiye Müdürlüğü personeli, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu öğrencilere yangın eğitimi verdi.

İtfaiye personeli Mustafa Derdes tarafından, anasınıfı öğrencilerine itfaiye araçları, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları hakkında eğitim verildi. Uygulamalı olarak minik öğrencilere verilen eğitimde itfaiye erleri, öğrencilerle hoş vakit geçirdi.

Minik öğrencilere zor durumda kaldıklarında acil durumlardaki ortak numara olan 112'yi mutlaka aramaları gerektiği söyleyen itfaiye eri Derdes, yangın anında neler yapılması gerektiğini, kurtarma çalışmasının nasıl yapıldığını ve itfaiye araçlarının özelliklerini de anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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