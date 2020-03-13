İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi - Haber
İtfaiye, Deprem, Güncel

İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem haftası dolayısıyla düzenlediği programlarla 52 bin 711 öğrenciyi olası afetlere karşı bilinçlendirdi.

13.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:46
İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi

Yaşanabilecek olası afetler de kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, eğitimlerde deprem ve yangın durumlarında neler yapılması gerektiği anlatıldığını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 52 bin 711 öğrenciye yangın ve deprem konusunda eğitim verdi. İl genelinde 144 lise ve ilköğretimi kurumunu ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye personeli, burada 51 bin 611 öğrenciyi olası afetler konusunda bilinçlendirdi. Öğrencilere, yangın ve deprem esnasında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler veren itfaiye personeli, yangına ilk müdahaleyi ve tahliyeyi de uygulamalı olarak gösterdi.

Minik Öğrenciler İtfaiyeyi Ziyaret Etti

Bunun yanı sıra il genelinde anaokulda eğitim gören bin 100 minik öğrenci de İtfaiye Amirliklerini ziyaret etti. Hangi aracın ne işe yaradığını, nasıl yangına gittiklerini itfaiyeci ağabeylerinden öğrenen minik öğrencilerin meraklı tavrı da gözlerden kaçmadı. İtfaiye kıyafeti de giyen öğrenciler bu ziyarette hem öğrendi, hem de eğlendi.

Eğitimin Önemine Değindi

Verilen eğitimin önemine değinen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak göreve hazırız. Ancak, vatandaşlarımızın alacağı önlemler ve ilk müdahale büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Uğur Akkuş Muhterem Nur Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ali Palabıyık Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:38:21. #1.15#