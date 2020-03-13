İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye 'afet' eğitimi Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem haftası dolayısıyla düzenlediği programlarla 52 bin 711 öğrenciyi olası afetlere karşı bilinçlendirdi.

Yaşanabilecek olası afetler de kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, eğitimlerde deprem ve yangın durumlarında neler yapılması gerektiği anlatıldığını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 52 bin 711 öğrenciye yangın ve deprem konusunda eğitim verdi. İl genelinde 144 lise ve ilköğretimi kurumunu ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye personeli, burada 51 bin 611 öğrenciyi olası afetler konusunda bilinçlendirdi. Öğrencilere, yangın ve deprem esnasında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler veren itfaiye personeli, yangına ilk müdahaleyi ve tahliyeyi de uygulamalı olarak gösterdi.

Minik Öğrenciler İtfaiyeyi Ziyaret Etti

Bunun yanı sıra il genelinde anaokulda eğitim gören bin 100 minik öğrenci de İtfaiye Amirliklerini ziyaret etti. Hangi aracın ne işe yaradığını, nasıl yangına gittiklerini itfaiyeci ağabeylerinden öğrenen minik öğrencilerin meraklı tavrı da gözlerden kaçmadı. İtfaiye kıyafeti de giyen öğrenciler bu ziyarette hem öğrendi, hem de eğlendi.

Eğitimin Önemine Değindi

Verilen eğitimin önemine değinen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak göreve hazırız. Ancak, vatandaşlarımızın alacağı önlemler ve ilk müdahale büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler