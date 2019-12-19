İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor
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İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

19.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:49
İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor

Belediyesi ekipleri hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.


Adıyaman Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın, kaza, deprem ve doğal afetlere müdahale şekilleri ile ilgili çeşitli eğitimler alıyor. İtfaiye Amiri Necmettin Çalım tarafından ekipleri kapalı alanlarda tanklar ile açık alanlardaki yakıt tanklarında çıkan yangınlara köpüklü müdahale eğitimi verdi.


Bu tür yangınlarda özellikle dikkat edilmesi gereken konular ve köpüğün önemine eğitimde işaret edildi. İtfaiye ekiplerinin eğitimlerinin süreceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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