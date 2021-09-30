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İtfaiyecilere moral gecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İtfaiyecilere moral gecesi

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine moral gecesi düzenlendi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine moral gecesi düzenlendi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğü binasında personellere moral gecesi düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu'nun da katıldığı moral gecesinde personeller, şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendi. - ERZİNCAN

İtfaiyecilere moral gecesi

İtfaiyecilere moral gecesi

İtfaiyecilere moral gecesi

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