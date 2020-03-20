İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı
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Kırıkkale, İtfaiye

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı Kırıkkaleliler sağlık çalışanları için tek yürek oldu Sağlık çalışanlarının Korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı Kırıkkaleli vatandaşlar ile itfaiye ekipleri bir dakika alkış tutarak moral desteği verdi.

20.03.2020 01:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:27
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

Kırıkkaleliler sağlık çalışanları için tek yürek oldu

KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarının Korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı Kırıkkaleli vatandaşlar ile itfaiye ekipleri bir dakika alkış tutarak moral desteği verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan Korona virüse karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarını Kırıkkaleli vatandaşlar ile itfaiye ekipleri 1 dakika boyunca alkışlayıp, moral desteği verdi.

Mahalle sakinlerinden Satılmış Aksun, "Öncelikle ülkemizde Korona virüsü salgınından dolayı çok mustaribiz bununla alakalı da çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Ölülerimiz var hastanede yatan insanlarımız var. Bu konuda da sağlık çalışanımızın özverili çalışmalarından dolayı takdirle izliyoruz. Şu anda karınca kararınca elimizden gelen tek şey bu. Sağlık personellerimiz bizim için önemli. Sadece hastalandığımız zaman yanlarında olmak istemiyoruz. Önemli olan evimizde kalarak hastalanmadan onların yanında olabileceğimiz tek şey bu. Onları alkışlıyoruz tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

Kaynak: İHA

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İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

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