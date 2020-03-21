İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Taşova Belediyesi İtfaiye personeli de siren ve alkışlarla destek verdi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Taşova Belediyesi İtfaiye personeli de siren ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık personelinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye Grup Amiri Osman Duman, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine zor günlerimizde gece gündüz mesaide bulunan sağlık personelimize destek olmak istedik. Buradan da Taşova halkına, 'Evde kal Taşova' diyoruz ve sağlıkçı arkadaşlarımızı alkışlıyoruz." dedi.

Taşova Devlet Hastanesi personeli Talat Kavak ise zor günlerinde kendilerine destek veren Taşova Belediyesi İtfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA