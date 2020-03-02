İtfaiyecilerden dumandan etkilenen kuşa şefkat eli
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İtfaiyecilerden dumandan etkilenen kuşa şefkat eli

KARTAL'da otomobil dizaynı yapılan atölyede çıkan yangında dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

02.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:14
İtfaiyecilerden dumandan etkilenen kuşa şefkat eli

KARTAL'da otomobil dizaynı yapılan atölyede çıkan yangında dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. 

Gülpınar Sokak'ta bulunan tek katlı otomobil dizaynı yapılan atölyedeki araçlardan birinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler güvercine oksijen maskesiyle müdahale etti. Su da içirilen güvercin kendine gelince doğaya bırakıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: DHA

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