İtfaiyecilerden 58. Günde Gelen Zafere 58 Fidan

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nda 58. günde Afrin merkezini kontrol altına alması dolayısıyla Sivas'ın plaka koduna da atfen oluşturulan hatıra ormanına 58 fidan dikti.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak adına Esenyurt Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturdu.

Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin merkezinin, 58. gününde kontrol altına alınması dolayısıyla Sivas'ın plaka koduna da karşılık gelen 58 fidan dikti.

İtfaiyeciler fidan dikiminin ardından Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.