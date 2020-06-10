İtfaiyeciler yuvasından düşen karga yavrusu için seferber oldu - SİVAS
Sivas'ta, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.
10.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:27
Sivas'ta, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.
Mevlana Mahallesi'nde cadde kenarındaki bir ağaçtan karga yavrusunun düştüğünü görenler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, vatandaşların korumaya aldığı kuşu merdiven yardımıyla ağaçtaki yuvasına bıraktı.
Kaynak: AA