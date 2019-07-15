İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen yavru köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde 50 metre derinliğinde kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri vatandaşların yardımı ile kurtardı. Vatandaşların Kızıltepe itfaiyesine haber vermesi üzerine köpeği kurtarma çalışması başlatan ekipler dakikalarca süren çalışmalarının ardından yavru köpeği kuyudan çıkararak annesine teslim etti.

Kaynak: İHA