İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü.

İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen yavru köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 50 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri vatandaşların yardımı ile kurtardı. Vatandaşların Kızıltepe İtfaiyesine haber vermesi üzerine köpeği kurtarma çalışması başlatan ekipler dakikalarca süren çalışmalarının ardından yavru köpeği kuyudan çıkardı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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