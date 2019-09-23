İtfaiyeciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

23.09.2019 15:34

İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarından oluşan bir heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.



İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Küçükkaptan ve Daire Başkanı Yılmaz, Vali Yazıcı'ya teşkilatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Yazıcı ise, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatı'mızın İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. Belediyemiz İtfaiye Teşkilatının modern araç ve ekipmanıyla, gayretli personeliyle bu başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Bugüne kadar yangın ve çeşitli afetlerle hayatını kaybetmiş itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarete, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve itfaiyede görevli personel katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA