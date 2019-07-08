İtfaiyeciler öğrencilere mesleğin inceliğini anlattı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel, müdürlükte eğitim gören stajyer öğrencilere mesleğin incelikleri hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yapan öğrenciler, meslekleriyle ilgili her şeyi uygulamalı olarak öğreniyor.

İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından öğrenciler için her gün çeşitli konularda uygulamalı tatbikatların düzenlendiğini söyleyen yetkililer, düzenlenen tatbikatta öğrencilere yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri ve yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler verildiğini dile getirdi. Yetkililer amaçlarının, öğrencilerin mesleklerini en iyi şekilde öğrenmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Aldıkları eğitimlerden dolayı kendilerini çok geliştirdiklerini söyleyen öğrenciler ise emeklerinden dolayı İtfaiye Müdürlüğü personeline ve yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA