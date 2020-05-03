İtfaiyeciler kurtarmaya gitti; kedilerin boş havuzdan çıkmasına merdiven yetti

ANTALYA'da itfaiye ekipleri, 2 yavru kedinin girip, bir daha çıkamadığı boş havuzun içine merdiven bıraktı.

ANTALYA'da itfaiye ekipleri, 2 yavru kedinin girip, bir daha çıkamadığı boş havuzun içine merdiven bıraktı. Bir süre sonra kedilerin merdivenden çıkıp, havuzdan kurtulduğu anlar, görenleri gülümsetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2051 Sokak'taki pansiyonun havuzunda meydana geldi. 2 yavru kedinin pansiyona ait boş havuzdan çıkamadığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Polisle birlikte belirtilen adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurtarma ekipleri, yandaki merdiveni boş havuzun içine bırakarak, beklemeye başladı. Kediler, bir süre sonra merdivenden çıkarak, havuzdan kurtuldu. Bu anlar, görenleri gülümsetti.

Kaynak: DHA