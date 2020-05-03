İtfaiyeciler Kovid -19 günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiyeciler Kovid -19 günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor (1)

03.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:14

En zorlu meslek gruplarından olan itfaiyeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını günlerinde de hayat kurtarmaya devam ediyor.

En zorlu meslek gruplarından olan itfaiyeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını günlerinde de hayat kurtarmaya devam ediyor.

Kimyasal ve sanayi yangınlarına müdahale, yangından insan kurtarma, ilk yardım, deprem ve diğer doğal felaketlerden insan kurtarma gibi zorlu alanlarda sınavlara girip, özel eğitim alarak göreve başlayan itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve madenciler gibi zorlu bir mesleği icra ediyor.

AA ekibi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını günlerinde İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Fatih İtfaiye Amirliğinde çalışan itfaiyecileri, karargahlarında ve yangın bölgesinde takip etti.

Fatih İtfaiye Grup Amiri Mehmet Demir, itfaiyeciliğin içerisinde birçok farklı branşın sıkıntılarını barındıran bir meslek olduğunu söyledi.

Polis ve 112 sağlık çalışanları gibi zorlu mesleklerle aynı olaylara müdahil olup, riskleri üstlendiklerini anlatan Demir, "İtfaiyeci, örneğin kimya sanayiinde çıkan bir yangında o kimyasalların yol açacağı tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Mesleğimiz, hayat kurtarmak için birçok riski içerisinde barındırır. Riskli meslekler içerisinde de dünyada en önde gelen işlerden birisi bizim mesleğimizdir. Bir insanı ya da bir hayvanı kurtarmak için şehit olmuş arkadaşlarımız var. Burada Edirnekapı'da İtfaiye Şehitliğimiz var." diye konuştu.

İşlerinin bir bölümünün de zor durumda kalan hayvanlara yardım etmek olduğunu dile getiren Demir, "Kuyu köpek" olayını hatırlatarak, bazen bir can için günlerce çabaladıklarını, onu kurtarmak için günlerce uğraştıklarını ifade etti.

Olay yerinde sosyal mesafe alanı genişledi

İtfaiyeciler olarak Kovid -19 salgınına karşı alınan önlemleri titizlikle uyguladıklarını belirten Demir, bu süreçte 24-48 olan mesai saatlerinin 120 saat çalışma 240 saat istirahat şeklinde düzenlendiğini aktardı.

Çalışanların evde bulundukları dönemde aileleri kadar iş arkadaşlarını da düşünerek hareket ettiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"İşe geldiğimizde de sosyal mesafeye uygun hareket ediyoruz. Masalarımızın aralarını açıp sandalyelerimizin sayılarını eksilttik. Oturma alanlarımızda da benzer düzenlemeyi yaptık. Karargahlarımızın düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılıyor. Yangın yerlerinde kendi koruyucu teçhizatımızla müdahale ettiğimiz için o esnada özel bir tedbire ihtiyacımız yok. Ancak sivil vatandaşlarla sosyal mesafeyi korumak için emniyet alanımızı biraz daha geniş tutuyoruz. Ayrıca günlük periyotlarla ateş ölçümü de yapıyoruz."

En büyük sorun bilinçsiz parklama

İtfaiye Başçavuşu Tuncay Sivri ise dünyanın en zorlu mesleklerinden birisini icra ettiklerini belirterek, olay yerinde gittiklerinde hem psikolojik hem de bedensel olarak zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Her olaya karşı zihinsel ve fiziksel olarak kendilerini hazırladıklarını dile getiren Sivri, şunları kaydetti:

"İhbar geldiğinde ona göre kendimizi zihnen hazırlıyoruz. İnsan kurtarmanın, hayvan kurtarmanın ve diğer müdahalelerin farklı psikoloji ve hazırlıkları var. Ayrıca bedensel açıdan hazır olmak için spor yapıyoruz. Vakaya giderken de İstanbul'un yoğun trafiği, hatalı parklamalar, yanlış ya da eksik adresin verilmesi gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu sebeplerle olay yerine biraz geç vardığımızda vatandaşlardan tepki de görebiliyoruz."

Yangının çıktığı yapı ve türüne göre müdahale ve zorluklara değinen Sivri, 25 senelik meslek hayatında 13-14 meslektaşının şehit olmasına şahit olduğunu dile getirdi.

Fatih İtfaiyesi Baş Şoförü İzzet Yüce de, Fatih'in, İstanbul'un tarihi bölgelerinin başında geldiğini ifade ederek, dar sokakların, tarihi yapıların ve nüfus yoğunluğunun olduğu bölgede yangın yerine ulaşmanın diğer bölgelere göre daha zor olduğunu söyledi.

Kovid -19 salgını döneminde caddelerde trafiğin daha rahat olduğunu ancak ara sokaklardaki gelişigüzel parklamanın kendileri için sorun teşkil ettiğini belirten Yüce, olay yerine ulaşırken yaşadıklar en büyük sorunun, bilinçsizce park edilmiş araçlar olduğunu vurguladı.

Yüzüğü parmağına sıkışan da onlardan yardım istiyor

Yüce, başlarından geçen ilginç olayları şöyle anlattı:

"Parmağa sıkışan yüzükleri sağlık personeli eşliğinde biz kesiyoruz. 10 yıl kadar önce bir doktorun parmağına yüzük sıkışmış ve çıkartılamamıştı. Bazı doktor arkadaşları, parmağını kesip yüzüğü çıkarmayı önermiş. Tabi mikro cerrahi ile tekrar dikerek parmağı da kurtaracakları söylemişler. Hastanede bir temizlik görevlisi bu işi itfaiyecilerin yaptığını söyleyince doktor, buraya geldi. Bize gelip çekinerek sorduğunda 'Arabanızı şöyle park edip, gelin' dedik. Bizim için çok normaldi. Yüzüğü parmağından kısa sürede kesip çıkarınca çok şaşırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Kovid -19 virüsü taşıyan bir kadının parmağında yüzüğü sıkışmıştı. Bize ulaştılar ve yüzüğü parmağından keserek çıkardık."

- Mıntıkacılar tüm sokakları gezerek harita hazırlıyor

İtfaiye ekipleri arasında en farklı işi yapanlar ise mıntıkacı olarak tanımlanan itfaiye erleri.

Bulundukları bölgede sokak sokak hakim olan mıntıkacılar, yolları büyükşehirlerde araç kullananların vazgeçilmezi olan navigasyonlardan daha iyi biliyorlar.

Mıntıkacı itfaiye eri Tolga Bulut, itfaiyeciler için yangın yerine erken varmanın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Görev bölgemizdeki tüm sokakları, tek tek gezerek hazırladığımız alternatif haritada uygunluk durumuna göre işaretliyoruz. Ayrıca tüm sokak bilgilerinin yer aldığı dosyalarımız var. Bazı itfaiye araçları çok büyük olduğu için her sokak ve yolu kullanamıyorlar. Bizim öncelikli görevimiz araçların kestirme yollardan en kısa sürede olay yerine varması için rehberlik yapmak ve yangın yerine en yakın su kaynaklarını göstermek." diye konuştu.

Mıntıkacı itfaiye eri Yılmaz Tekbıyık ise "Ramazan ayında hem giydiğimiz kıyafetler nedeniyle hem de yangına müdahale esnasında çok fazla su kaybediyoruz ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

İtfaiyeciler Kovid -19 günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Hande Erçel Ajda Pekkan Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Milli Konya Instagram
Şu an buradasınız: İtfaiyeciler Kovid -19 günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:27:02. #1.14#
title