İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı
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İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Düzce ve Bolu'da görevli itfaiyeciler, ramazan ayının ilk iftarını görev dönüşü yaptı.

Düzce ve Bolu'da görevli itfaiyeciler, ramazan ayının ilk iftarını görev dönüşü yaptı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye personelleri, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan müdürlüğün yemekhanesinde ramazan ayının ilk iftarları öncesinde el birliği ile sofra hazırladı.

Sofra başında akşam ezanının okunmasını bekleyen itfaiye personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ikametgah yangını ihbarı üzerine yemeklerini sofrada bırakarak göreve gitti.

İtfaiye personeli, yapılan ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine yoldan dönerek iftar saatine yetişti.

Daha sonra merkeze dönen itfaiye ekipleri, kıyafetlerini değiştirmeden oruçlarını açarken, telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir tehlikeye karşı da hazır bekledi.

İftarın ardından tüm personel, itfaiyeci duası yaptı.

Mesleğe başladığı günden bu yana 10 yıldır iftarını görev başında yaptığı ifade eden İtfaiye Çavuşu İsmail Eryılmaz, "Yeri geliyor sahurda olay çıkıyor yangın ya da kaza yerinde oluyoruz, yeri geliyor olay yerinde iftar ve sahur yapıyoruz. Hep beraber buradayız." dedi.

Eryılmaz, vatandaşların önce can sonra da mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını da sözlerine ekledi.

Düzce

Düzce itfaiyesine bağlı Merkez İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyeciler de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oruçlarını akşam nöbeti sırasında açtı.

İftar için yemekhaneye gelen itfaiyeciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Yemeklerini almadan önce dezenfektan kullanan itfaiye erleri sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalara geçti ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açtı.

İftar sırasında da telsiz dinlemeye devam eden itfaiyecilerin sofrasında, çorba, pilav, salata ve tatlı yer aldı.

İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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