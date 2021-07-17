İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
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İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı

İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılıp annesi ile buluşması o anları cep telefonu ile kaydedilirken o anlar vatandaşları duygulandırdı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, 5 metrelik ancak dar sondaj kuyusundan bir yavru köpeğin sesinin geldiğini fark ettiler. Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerine haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevredeki vatandaşların yanı sıra çukurun başında bekleyen anne köpek de kurtarma çalışmalarını takip ederek biran olsun ekiplerin yanından ayrılmadı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpek sıkıştığı çukurdan çıkarıldı.

Vatandaşlar hem sevindi hem duygulandı

Yavru köpeğin kurtarılma anını bölge sakinleri cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Sıkıştığı yerden köpeğin kurtarılmasını sevinen vatandaşlar, yavrunun annesi ile buluşma anında ise duygu dolu anlar yaşadı. Yavru köpeğin ilk kontrollerinin yapılmasının ardından anne köpek, yavrusunu alarak gözden kayboldu. - DÜZCE

İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
İtfaiyeciler iğne deliği kadar sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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