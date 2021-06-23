İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
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İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de düştüğü mazgaldan çıkarıldıktan sonra itfaiye aracının motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye erlerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

SULTANGAZİ'de düştüğü mazgaldan çıkarıldıktan sonra itfaiye aracının motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye erlerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün akşam Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki mazgala sıkışan yavru kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak korkuya kapılan kedi, can havliyle kaçıp saklanmak isteyince itfaiye aracının motor kısmına girdi. İkinci kez sıkışan kedi için yeniden kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri, cep telefonundan kedi sesi dinlettirdikleri kediyi, basınçlı hava sıkarak çıkarmaya çalıştı. Kedi tüm çabalara rağmen yaklaşık bir saatte kurtarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında zaman zaman yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
İTFAİYECİLER BU KEZ KENDİ ARAÇLARINA SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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