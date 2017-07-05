İtfaiyeciler Akkuyu Nükleer Santral alanında



MERSİN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santral Alanında, yangınlara karşı önleyici tedbirler ve müdahale konusunda itfaiyecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İtfaiye teşkilatlarının talebi üzerine Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükeler A.Ş. tesislerinde düzenlenen toplantıya Mersin, Antalya, Adana, Konya ve Karaman itfaiye ekipleri ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı personeller katıldı.

Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkez Yöneticisi Eyyup Lutfi Sarıcı, tesislerle ilgili bilgi verirken, Endüstriyel ve Yangın Güvenliği Bölüm Müdürü Aleksandr Gudkov ise önleyici tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde santralin yapım aşaması hakkında bilgi veren ve katılımcılara inşaat alanını gezdiren Gudkov, Akkuyu'da kurulan santral modelinin 6 tanesinin yapımının Rusya'da devam ettiğini, bir tanesinin de yapımının tamamlanarak faaliyette geçtiğini bildirdi. Geçmiş yıllardaki deneyimleri doğrultusunda, yangınlarda önleyici tedbirler arasında santralin yapım aşamasında bütün malzemelerin yanmaz ve yanmaya karşı dayanıklı malzemelerden oluşacağını kaydeden Gudkov, özellikle kabloların yüzde 100 yanmaz malzemelerden oluşacağını vurguladı. Gudkov, ayrıca santral içerisinde bulunan 200 tonluk yağ depolarının da santral alanı dışında muhafaza edileceğini söyledi. Kullanılan yağların 700 derece yüksek ısıya dayanıklı olduğunu kaydeden Gudkov, bunun yanı sıra bölgede yangın duvarlarının olacağını belirtti. Gudkov, santral alanı içerisinde yangınlara karşı müdahalede iki ayrı ekibin oluşturulacağını belirtirken, toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.