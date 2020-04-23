İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa, İzmir, Kula, Haber

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret Oğlunun itfaiyeci olmak istediğini bildirdi, İzmir Büyükşehir'den yanıt gecikmedi Manisa'nın Kula ilçesinde oğlunun itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildiren babaya...

23.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:49
İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret

Oğlunun itfaiyeci olmak istediğini bildirdi, İzmir Büyükşehir'den yanıt gecikmedi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde oğlunun itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildiren babaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile aileyi ziyaret eden İzmir İtfaiyesi, itfaiyeci olmayı hedefleyen küçük çocuğa hediyeler verdi.

Kula'ya bağlı 4 Eylül Mahallesinde ikamet eden Bircan ve Kubilay Güner çiftinin 5 yaşındaki oğulları Emir Berat Güner, büyüyünce itfaiyecilik mesleği yapmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini ailesine söyledi. Her geçen gün oğlunun bir itfaiyeci ile tanışmak istediğinin giderek arttığını ve itfaiyecilik mesleği ile ilgili oyunlar oynadığını gören baba Kubilay Güner, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medyadan yazdığı yazı ile bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatlarıyla aile ile iletişime geçti. Baba Güner'i arayan İzmir İtfaiyesi Afet Arama Kurtarma Şube Müdürü İsmail Derse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aileyi ziyaret edeceklerini ve itfaiyeci olmayı hedefleyen Emir'e hediyeler vereceklerini söyledi. Kısa sürede Kula'ya gelen İzmir İtfaiyesi personelleri, ailenin ikamet ettiği eve siren çalarak geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 5 yaşındaki Emir'i ziyaret eden itfaiye personeli, Emir'e Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gönderdiği hediyeleri ve itfaiyeci kıyafetlerini teslim etti.

İsteklerini kırmayıp kendisine hediyeler gönderen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kahve içmeye davet eden 5 yaşındaki Emir Berat Güner, "Ben büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Bunu babama söyledim ve o da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletmiş. Hediyeler için Tunç Başkana çok teşekkür ediyorum. Tunç başkanı Kula'ya kahve içmeye davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Bu anlamlı günde oğullarını sevindirdikleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden baba Kubilay Güner; "Oğlum büyüyünce itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini bana söyledi. Bende bu durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mesaj olarak ilettim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu duruma kayıtsız kalmayarak oğlumu sevindirdiler. Oğlumu bu anlamlı günde sevindirdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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