İtfaiyeci olmak isteyen çocuğa sürpriz
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İtfaiyeci olmak isteyen çocuğa sürpriz

23.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:17
İtfaiyeci olmak isteyen çocuğa sürpriz

Başkan Büyükakın, Derince'de yaşayan ve İtfaiyeci olmak isteyen 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, Derince'de yaşayan ve İtfaiyeci olmak isteyen 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de gerçekleştirdiği teknik incelemeler sırasında yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Ali Tuşik ile sohbet etti. Muhammed Ali'nin itfaiyeci olmak istediğini öğrenen Başkan Büyükakın, "Seni bizim itfaiyeye götürelim mi?" sorusuna "Olur" diyerek cevap veren Muhammed Ali'nin hayalini de gerçekleştirmiş oldu. İzmit merkez İtfaiye binasına götürülen Muhammed, burada yangınlarda nasıl su sıkıldığını öğrenirken, diğer bir taraftan yangın merdivenlerine bindi. Muhammed Ali itfaiye personellerinden kullandıkları ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

İtfaiyeci elbisesi giydirilen, merkezde koşarak her yeri inceleyen Muhammed Ali, "İtfaiyeci olmak herkesin yardımına koşmak demektir" diyerek İtfaiyecilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu da ifade etti. Sirenlerin nasıl çalıştığından telsiz konuşmalarına kadar birçok hayalini deneyimleyen Muhammed Ali, kendisine bu unutulmaz günü yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da, "Tahir Amcama çok teşekkür ediyorum" diyerek teşekkür etti. Başkan Büyükakın, Muhammed Ali'nin yaşadığı bu güzel anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - KOCAELİ

İtfaiyeci olmak isteyen çocuğa sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:17:47. #1.15#
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