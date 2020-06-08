İtfaiyeci baba kızının yardımına koştu TOKAT'ın Zile ilçesinde evin bahçesine giren yılandan korkan Sevgi Arı'nın (18) yardımına itfaiye personeli babası yetişti.

TOKAT'ın Zile ilçesinde evin bahçesine giren yılandan korkan Sevgi Arı'nın (18) yardımına itfaiye personeli babası yetişti. Yakalanan yılan, doğaya salındı.

Zile ilçesinde Kislik Mahallesi Nergiz Sokak'ta oturan İtfaiye personeli Murat Arı'nın (42) evinin bahçesine, sıcak havaların etkisiyle 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Yılanı gören ve korkan kızı Sevgi Arı babasını arayarak yardım istedi. Mesai arkadaşları ile evine gelen Murat Arı bahçede bulunan yılanı yakalayarak Dere Boğazı mevkisinde doğal yaşam ortamına geri bıraktı.Bahçede kocaman bir yılan gördüğünü ve evdekilerle çok korktuklarını belirten Sevgi Arı, Babam itfaiyede çalıştığı için babamı aradım. Mesai arkadaşları ile geldi. Yılanı görünce çok korktuk dedi.

Mesleği sebebiyle çok yılan yakaladıklarını ama kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini söyleyen baba Murat Arı, Ev kalabalıktı. Çok korkmuşlar, panik olup ne yapacaklarını şaşırmışlardı yılanı görünce. Kızım beni arayınca hemen geldik. Yılanı yakalayarak doğal yaşam ortamına bıraktık dedi.

Kaynak: DHA