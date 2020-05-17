İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı
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İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı

İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı Güneş enerjisinin boş su kazanındaki kedi yavruları kurtarma aparatı ile tek tek çıkarıldı Anne kedi ve yavruları duyarlı site sakinleri tarafından sahiplenildi Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 katlı bir yazlık sitenin çatısında bulunan güneş enerjisinin...

İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı
17.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:45

İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı

Güneş enerjisinin boş su kazanındaki kedi yavruları kurtarma aparatı ile tek tek çıkarıldı

Anne kedi ve yavruları duyarlı site sakinleri tarafından sahiplenildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 katlı bir yazlık sitenin çatısında bulunan güneş enerjisinin içi boş su kazanındaki kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bir yazlık sitede kalan vatandaşlar, site çatısındaki güneş enerjisinin metal su kazanı içinden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. İçinde su bulunmayan kazanda dayanılmaz sıcağında etkisiyle bağrışan yavru kedilerin kurtarılması için vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

Gelen ihbar üzerine siteye ulaşan ekipler kediler için kurtarma operasyonu başlattı.

3 yavru kedi su kazanının kapak kısmından kurtarma aparatı ile tek tek çıkarıldı. Veterinerde ilk müdahaleleri yapıldığı öğrenilen yavru kediler daha sonra anne kediyle buluşturuldu.

Anne kedi ve yavruları duyarlı site sakinleri tarafından sahiplenildi.

Anne kedinin boş su kazanında doğum yaptığı ve dışarıya çıkaramadığı yavrularının mahsur kaldığı düşünülüyor.

İtfaiye yavru kedileri ölümden kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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