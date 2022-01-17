İTFAİYE YANAN ARACA MÜDAHALE EDERKEN HORTUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

AKARYA'nın Karasu ilçesinde itfaiye ekibi alevlerin sardığı otomobili söndürmeye çalışırken, bir sürücü otomobili ile hortumun üzerinden geçti. İkinci hortumun üzerinden de geçmeye çalışan sürücü, itfaiyecinin uyarısıyla aracını geri çekti.

Yangın öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fuat G. yönetimindeki 54 EM 899 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini fark edince aracı yol kenarında çekip, kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Araca bağlı olan hortumu çeken itfaiyeci hemen yangına müdahale ederken, bir itfaiyeci ise ikinci hortumu bağlamaya çalıştı. Bu sırada bazı sürücüler yangını görerek diğer yollara yöneldi. Bir sürücü ise bir hortumun üzerinden geçip ikinci hortuma doğru ilerlerken itfaiyeci uyardı. Bunun üzerine sürücü aracını geri çekti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.